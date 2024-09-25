Сетевое издание|18+|Среда|25 сен 2024|16:58
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+17oC
+18oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+19oC
+20oC
Завтра | Ясно |
 

В стране и мире

Россиянам посоветовали чистить мангал кредитной картой

Печать
Telegram

Любителям шашлыков назвали оригинальный способ очистить решетку мангала после приготовления мяса. Эксперты «ТутНовости» предложили использовать для этого ненужную банковскую карту.

Для очистки они посоветовали приложить кредитную карту к поверхности решетки. Затем следует взять маркер и пометить им на карте расстояние между прутьями.

Ножницами на месте отметок нужно сделать отверстия в виде зубчиков. После этого эксперты рекомендовали пройтись по решетке зубчатой стороной, удалив с нее нагар.

Ранее эксперты «ТутНовости» предложили использовать апельсиновую корку для очистки микроволновки.

Рекомендуется соединить цедру одного фрукта со стаканом воды, нагревать средство в микроволновке в течение 15 минут. Затем следует подождать полчаса и приступить к мытью.

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — lenta.ru
0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте