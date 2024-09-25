Россиянам посоветовали чистить мангал кредитной картой

25.09.2024 | 15:26

Любителям шашлыков назвали оригинальный способ очистить решетку мангала после приготовления мяса. Эксперты «ТутНовости» предложили использовать для этого ненужную банковскую карту.

Для очистки они посоветовали приложить кредитную карту к поверхности решетки. Затем следует взять маркер и пометить им на карте расстояние между прутьями.

Ножницами на месте отметок нужно сделать отверстия в виде зубчиков. После этого эксперты рекомендовали пройтись по решетке зубчатой стороной, удалив с нее нагар.

Ранее эксперты «ТутНовости» предложили использовать апельсиновую корку для очистки микроволновки.

Рекомендуется соединить цедру одного фрукта со стаканом воды, нагревать средство в микроволновке в течение 15 минут. Затем следует подождать полчаса и приступить к мытью.