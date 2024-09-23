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В стране и мире

Россиянин сломал челюсть коллеге за просьбу работать быстрее

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Житель Тюмени сломал челюсть коллеге за просьбу работать быстрее. Об этом сообщили в пресс-службе УМВД России по региону.

В ведомстве разъяснили, что конфликт между сослуживцами произошел, когда они вдвоем занимались уборкой территории на улице Дзержинского.

В полиции отметили, что удар потерпевшему 1966 года рождения нанес мужчина, родившийся в 1958 году. Последний остался недоволен тем, что более молодой коллега торопил его.

В больнице у пострадавшего диагностировали двухсторонний перелом нижней челюсти. Его обидчика задержали, по факту произошедшего возбуждено уголовное дело об умышленном причинении вреда здоровью средней тяжести.

Агрессивному горожанину грозит до трех лет лишения свободы.

Ранее сообщалось, что в Подольске на местном хлебокомбинате работники устроили массовую драку.

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Источник — lenta.ru
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