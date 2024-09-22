В России пенсионер заживо сварился в туалете

22.09.2024 | 14:05

В Волгограде пожилой мужчина заживо сварился в туалете собственной квартиры в многоэтажном доме. Об этом сообщил V1.ru.

По информации издания, коммунальная авария произошла в девятиэтажном доме на улице Турбинной. Изначально сообщалось, что мужчину залило кипятком из оторвавшегося отвода горячей воды.

«Как все получилось, пока неизвестно, возможно, мужчина почувствовал себя плохо и схватился за трубу. Это все будет выясняться в ходе проверки. Пока же при осмотре места происшествия были найдены следы внешнего воздействия на трубу», — сообщил собеседник издания.

В региональном комитете здравоохранения впоследствии уточнили, что врачи не смогли спасти мужчину. По прибытии на место происшествия они обнаружили мужчину без признаков жизни.

В августе в Новосибирске три человека заживо сварились в яме с кипятком.