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В стране и мире

В России пенсионер заживо сварился в туалете

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В Волгограде пожилой мужчина заживо сварился в туалете собственной квартиры в многоэтажном доме. Об этом сообщил V1.ru.

По информации издания, коммунальная авария произошла в девятиэтажном доме на улице Турбинной. Изначально сообщалось, что мужчину залило кипятком из оторвавшегося отвода горячей воды.

«Как все получилось, пока неизвестно, возможно, мужчина почувствовал себя плохо и схватился за трубу. Это все будет выясняться в ходе проверки. Пока же при осмотре места происшествия были найдены следы внешнего воздействия на трубу», — сообщил собеседник издания.

В региональном комитете здравоохранения впоследствии уточнили, что врачи не смогли спасти мужчину. По прибытии на место происшествия они обнаружили мужчину без признаков жизни.

В августе в Новосибирске три человека заживо сварились в яме с кипятком.

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Источник — lenta.ru
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