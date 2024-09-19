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В стране и мире

Врач оценила безопасность ставшего модным тренда на поедание земли

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В социальной сети TikTok стал модным тренд, согласно которому для омоложения нужно съедать по ложке земли в день. Его безопасность оценила в беседе с Life врач-дерматовенеролог Александра Филева.

Неконтролируемое желание есть землю, объяснила врач, называется геофагией. По словам Филевой, связанные с геофагией культы распространены в разных культурах мира, однако научных доказательств пользы поедания земли нет. Она отметил, что употребление в пище земли грозит заражением паразитами — аскаридами и токсокарами, — а также столбняком или холерой. Также, продолжила Филева, земля может содержать тяжелые металлы и токсические вещества.

Многие из потенциально содержащихся в земле элементов смертельно опасны для человека, отметила Филева. «Например, большое количество свинца может привести к почечной недостаточности. Наконец, из-за поедания глины или земли могут разрушиться зубы: они не предназначены для такой "пищи", поэтому будут быстро изнашиваться и ломаться», — предупредила она она.

Эксперт порекомендовала обратить внимание на более безопасные способы сохранения красоты: здоровый образ жизни, сбалансированное питание, правильный режим сна и отказ от вредных привычек.

Ранее психолог Элль Мейс предупредила, что новый тренд «ноги в легинсах» оказался опасен для психики. По ее словам, видео с такими хэштегами слишком концентрируются на внешности.

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Источник — lenta.ru
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