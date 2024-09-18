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В стране и мире

Новая серия взрывов началась в Ливане. Теперь взрываются магнитолы, рации, ноутбуки и другие гаджеты

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В Ливане началась новая волна взрывов беспроводных устройств шиитской организации «Хезболла», однако теперь вместо пейджеров начали взрываться радиостанции ICOM, ноутбуки, магнитолы и другие гаджеты.

«Взорвавшиеся устройства — это радиостанции ICOM «Хезболлы», которые часто используются для незашифрованной связи», — пишет Lebanese News.

Израильское издание The Jerusalim Post отметило, что первые сообщения об очередных случаях детонации появились в момент церемонии прощания с четырьмя членами «Хезболлы».

НОВАЯ ВОЛНА ВЗРЫВОВ В ЛИВАНЕ ЗАТРОНУЛА БЫТОВУЮ ТЕХНИКУ И ТЕЛЕФОНЫ

Вслед за детонацией пейджеров и других беспроводных устройств появились сообщения о взрывах бытовой техники и систем безопасности.

Согласно информации от телеканала Al Hadath, в Ливане также начали взрываться телефоны и другие устройства с литий-ионными аккумуляторами. Кроме того, зафиксировали детонации раций, устройств для снятия отпечатков пальцев и приборов, работающих на солнечных батареях.

В данный момент известно, что в результате взрывов пострадали более сотни человек. Руководство Ливана призывает своих граждан воздержаться от использования подобных устройств, а также по возможности держаться от них подальше.

«Один человек скончался и более 100 ранены в результате новой волны взрывов, которая затронула радиостанции», — сообщил телеканал Al jadeed.

ИЗРАИЛЬ ОРГАНИЗОВАЛ ДЕТОНАЦИЮ ПЕЙДЖЕРОВ ИЗ-ЗА ПОДОЗРЕНИЙ ДВУХ БОЕВИКОВ «ХЕЗБОЛЛЫ»

Израиль произвел детонацию пейджеров в Ливане из-за того, что как минимум два члена «Хезболлы» поняли, что с их устройствами что-то не так.

«Израиль не хотел взрывать пейджеры перед полномасштабной войной с "Хезболлой", но сотрудники службы безопасности приняли решение в последнюю минуту после того, как по меньшей мере двое членов "Хезболлы" заподозрили, что с устройствами что-то не так», — подчеркнули аналитики издания Al Monitor.

В статье предположили, что изначально Тель-Авив мог запланировать взрыв устройств на самый крайний случай, если бы напряженность между «Хезболлой» и Израилем достигла своего пика.

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Источник — lenta.ru
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