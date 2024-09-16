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В Госдуме направили министру обороны письмо с пятью советами после трагедии с разведчиками

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Депутат Госдумы Михаил Делягин направил министру обороны России Андрею Белоусову письмо с пятью советами после трагедии с переведенными в штурмовики и не вернувшимися с боевого задания разведчиками Гудвином (Дмитрий Лысаковский) и Эрнестом (Сергей Грицай). Обращение к Белоусову Делягин также опубликовал в своем Telegram-канале.

Гибель разведчиков Гудвина и Эрнеста

Гудвин и Эрнест служили в 87-м отдельном стрелковом полку Южного военного округа и занимались разведкой с применением беспилотников. В сентября они заявили о конфликте с командованием и криминальной составляющей в действиях начальства и рассказали, что из БПЛА-разведчиков их перевели в штурмовики. В видеообращении военные добавили, что на штурм их отправили «в один конец». Со штурма бойцы не вернулись. После случившегося министр обороны России Андрей Белоусов поручил генерал-полковнику Виктору Горемыкину и начальнику Генштаба генералу армии Валерию Герасимову совместно с ФСБ разобраться в ситуации.

В обращении к главе Минобороны депутат заявил, что ситуация с разведчиками выявила «системные проблемы» в ряде подразделений, и для их решения следует воспользоваться пятью советами депутата. В первую очередь, Делягин предложил Белоусову поручить внести изменения в Боевой Устав Вооруженных сил России, чтобы документ учитывал факт массового использования войсками беспилотников. Еще один совет, который депутат дал Белоусову, — скорректировать штатные расписания воинских частей. Из сообщения депутата следует, что это помогло бы избежать ситуаций, когда оператор дрона проходит по специальности «стрелок».

Кроме того, Делягин предложил министру обороны издать приказ, аналогичный документу, подписанному в 1942 году генсеком Иосифом Сталиным.

«Издать приказ, аналогичный приказу (...) Сталина (...) «Об использовании танкистов по специальности», категорически запрещающий использование не по специальности (в том числе в штурмовых подразделениях представителей военных специальностей, требующих сложного обучения)»? - Михаил Делягин.

Ранее вдова Гудвина с позывным Ежик заявила, что до сих пор ничего не знает о телах мужа и Эрнеста, а официально они числятся пропавшими без вести.

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Источник — lenta.ru
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