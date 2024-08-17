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Двух полковников ФСБ осудили за получение взяток от католических священников

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Двух полковников ФСБ осудили за получение взяток от католических священников, об этом сообщает «Коммерсантъ».

Сотрудники подразделения по защите конституционного строя Евгений Лобанов и Денис Карманов были приговорены 235-го гарнизонным военным судом (ГВС) Москвы к девяти годам колонии строгого режима. Кроме того, в течение трех лет после отбывания срока им запрещено занимать руководящие посты на госслужбе, их лишили званий и оштрафовали на 39,4 миллиона рублей каждого, то есть на двукратную сумму взятки.

По данным следствия, полковники, используя свое служебное положение, вынудили католических священников платить им взятки, они получили в рублях и валюте почти 20 миллионов рублей за покровительство в судах и органах государственной власти. О каких именно делах с участием католической церкви идет речь, неизвестно.

Лобанова и Карманова признали виновными в совершении преступления, предусмотренного частью 6 статьи 290 УК РФ («Взятка в особо крупном размере»), второй фигурант также осужден по части 1 статьи 222 УК РФ за незаконный оборот оружия и боеприпасов, которые обнаружили у него при обыске.

О предъявлении обвинения двум полковникам стало известно в январе этого года. Они были арестованы за получение взятки от настоятеля московского католического храма Святого Людовика. Сообщалось, что Лобанов ранее допрашивался в качестве свидетеля на суде по делу бывшего полковника МВД Дмитрия Захарченко, который также был задержан по обвинению в ряде коррупционных и должностных преступлений.

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Источник — lenta.ru
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