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В стране и мире

Россиянин решил сбежать на СВО от жены и протаранил ворота военкомата

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Житель Алтайского края решил сбежать от жены на специальную военную операцию (СВО) на Украине и протаранил ворота военкомата. Об этом сообщили в управлении по обеспечению деятельности мировых судей российского региона.

Как следует из материалов дела, россиянин поссорился с супругой и заявил, что ему все надоело, и он уйдет на фронт. Жена ему не поверила, и взяла «на слабо». Мужчина, решив доказать свою смелость, пошел в гараж, выпил еще два стакана коньяка, сел за руль грузовика и поехал заключать контракт с Минобороны. Подъехав к месту назначения, мужчина протаранил ворота военкомата.

Дежурившие возле военкомата сотрудники патрульно-постовой службы попросили мужчину выйти из автомобиля, но тот решил, что нужно уезжать. Тогда один из сотрудников правоохранительных органов дважды выстрелил по заднему колесу грузовика, но и это не остановило россиянина - он продолжил движение.

Позже мужчину все же задержали сотрудники ДПС. В отношении него составили протокол об административном правонарушении за отказ от медицинского освидетельствования и употребление наркотических средств или психотропных веществ без назначения врача.

Суд признал россиянина виновным и оштрафовал его в общей сложности на 34 тысячи рублей. Кроме того, его лишили водительских прав на полтора года.

Ранее мэр Воркуты Республики Коми Ярослав Шапошников заявил, что некоторые добровольцы отправляются для участия в СВО из-за того, что их «пилят» жены. По его мнению, россиянки должны «создавать тыл» своим мужьям и беречь их, чтобы у тех не возникало желания отправляться на фронт ради смены обстановки, а не ради защиты интересов Родины. В марте 2023 года Шапошников сам отправился служить по контракту в зону спецоперации, а в июле 2024-го вернулся.

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Источник — lenta.ru
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