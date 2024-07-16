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В стране и мире

В России собрались резко повысить цены на иномарки

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Утилизационный сбор на автомобили в России может уже с 1 октября вырасти почти в два раза, если соответствующий проект постановления правительства, опубликованный на портале проектов нормативных актов, будет принят.

Мера скажется только на ценах машин иностранного производства, потому что российским производителям величину утильсбора компенсируют из бюджета. Такие действия призваны поддержать отечественного производителя.

Для автомобилей с двигателями от одного до двух двух литров ставка вырастет с нынешних 300,6 тысячи рублей до 556 тысяч, а в 2025-м - до 667 тысяч. Для машин с двигателем до трех литров ставку увеличат до 1,563 миллиона рублей и 1,876 миллиона соответственно. За модели с двигателями от трех до 3,5 литра придется заплатить 1,795 миллиона рублей в 2024 году и 2,153 миллиона в 2025-м. Более мощные машины пойдут по ставке 2,285 миллиона с ростом до 2,742 миллиона в следующем году.

До этого Минпромторг подтверждал, что ставку утильсбора могут планово поднять на 70-85 процентов в части автомобильной техники и прицепов, чтобы затем увеличивать ее на 10-20 процентов каждый следующий год в период до 2030 года.

При этом говорилось, что изменения не коснутся импорта автомобилей с объемом двигателей до трех литров, которые физические лица ввозят сами для личного пользования и при этом соблюдают установленные правила оплаты таможенных пошлин и сборов.

Месяц назад МВД России внесло в Госдуму законопроект, согласно которому в случае продажи ввезенного для личного пользования авто в течение года его новому владельцу могут отказать в его постановке на учет до уплаты утильсбора по коммерческому тарифу.

Ранее российские топ-менеджеры в автомобильной отрасли неоднократно призывали увеличить сборы с иномарок, поскольку продукция отечественного автопрома проигрывает конкуренцию китайским машинам. В частности, президент «АвтоВАЗа» Максим Соколов подчеркивал, что заводы из КНР заходят даже в бюджетный сектор, где были сильны позиции российских производителей, и предлагают более дешевую и качественную продукцию.

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Источник — lenta.ru
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