Сетевое издание|18+|Суббота|13 июл 2024|10:07
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+22oC
+23oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+28oC
+29oC
Завтра | Облачно |
 

В стране и мире

Путин подписал закон о прогрессивной шкале НДФЛ. Когда она начнет действовать?

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В России вводится прогрессивная шкала налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Соответствующий указ 12 июля подписал президент страны Владимир Путин.

Согласно документу на сайте официального опубликования правовых актов, нововведение начнет действовать с 2025 года.

Ставка НДФЛ будет зависеть от ежегодного дохода россиян. Предполагается, что минимальная ставка - 13 процентов - сохранится для граждан, которые зарабатывают до 2,4 миллиона рублей в год. Для тех, чей доход будет варьироваться от 2,4 до 5 миллионов, ставка станет 15 процентов.

Для физических лиц с ежегодными доходами от 5 до 20 миллионов будет действовать ставка в размере 18 процентов, а от 20 до 50 миллионов - 20 процентов. Максимальная ставка - 22 процента - коснется физлиц с доходами более 50 миллионов рублей в год.

Отмечается, что прогрессивная шкала НДФЛ не затронет участников специальной военной операции (СВО), а также северные надбавки. Сохранятся прежние ставки налога и для самозанятых.

10 июля Совет Федерации одобрил нововведение вместе с повышением налога на прибыль организаций до 25 процентов. Соответствующий закон 12 июля также подписал президент России.

Кроме того, законопроект о прогрессивной шкале НДФЛ одобрили в Госдуме.

Глава коммуникационного холдинга «Минченко консалтинг» Евгений Минченко высказался о реакции россиян на изменения в налоговой системе. По его мнению, нововведения воспринимаются гражданами страны мягко.

Причиной такой реакции эксперт считает правильную работу с населением.

«Значимое изменение государственной налоговой политики проходило очень мягко и интеллигентно, с большой подготовительной работой, с социологическими исследованиями, с общением с экспертами, с опросом всех заинтересованных групп, поэтому, на мой взгляд, мы видим общее впечатление такого мягкого принятия в обществе, потому что, по сути дела, они стали такой консенсусной позицией», - отметил Минченко.

По его словам, прогрессивная шкала НДФЛ позволит удовлетворить запрос россиян на социальную справедливость.

▶▶ Обсудить новость можно- здесь ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — lenta.ru
0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте