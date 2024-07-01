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В стране и мире

Сыновья российского священника признались в госизмене. Они хотели воевать на стороне ВСУ

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Сыновья российского священника Игоря Ащеулова не стали оспаривать в суде обвинения в покушении на государственную измену в связи с намерением вступить в ряды Вооруженных сил Украины (ВСУ) и признались во вменяемых преступлениях.

Второй западный окружной военный суд 1 июля начал рассматривать уголовное дело в отношении троих сыновей служителя православной церкви из Липецка Игоря Ащеулова. На заседании мужчины выразили отношение к предъявленным обвинениям.

Так, Иоанн признался в содеянном, однако, как и его брат Тимофей, заявил, что не считает это виной. Другой подсудимый Алексей предпочел не комментировать обвинения.

«Я признаю вину в тех деяниях, которые мне вменяются. Вина — это субъективное состояние, поэтому не могу признать вину», — один из трех сыновей липецкого священника Игоря Ащеулова Иоанн Ащеулов.

Сыновей липецкого священника задержали при попытке перехода границы

Братьев задержали в Курской области при попытке незаконного перехода госграницы России и Украины. Мужчины собирались перейти на сторону украинских военных и воевать на стороне ВСУ.

Согласно обвинительному заключению, они планировали вступить в легион «Свобода России» (признан террористическим и запрещен в России), предварительно связавшись с его представителями в социальных сетях, и приняли решение об участии в боевых действиях против РФ.

Каждому из мужчин предъявлены обвинения по трем статьям УК РФ: покушение на госизмену, незаконное пересечение государственной границы России группой лиц по предварительному сговору и попытка участия в деятельности организации, которая в соответствии с законодательством РФ признана террористической.

Только по последнему из трех обвинений каждому из мужчин грозит до 20 лет лишения свободы.

В РПЦ отреагировали на дело в отношении сыновей священника. В Липецкой епархии восприняли информацию об этом со скорбью и отметили, что им трудно ответить на вопрос, почему такое стало возможным. Также там подчеркнули, что глава семейства, оказавшегося в поле зрения правоохранителей, с 2008 года не является клириком приходов и монастырей епархии.

Ранее за госизмену осудили выдающегося российского ученого

В мае по делу о госизмене был осужден научный сотрудник Института теоретической и прикладной механики (ИТПМ) Сибирского отделения (СО) РАН Анатолий Маслов. Российского ученого на 78-м году жизни приговорили к 14 годам колонии строгого режима.

Находясь в СИЗО, специалист перенес сердечный приступ. По словам адвоката, ухудшение самочувствия ученого произошло на фоне стресса. При этом, обратила внимание она, Маслов не получал надлежащую медицинскую помощь.

Физика арестовали летом 2022 года в Новосибирске, когда он работал в должности главного научного сотрудника ИТПМ СО РАН. Он являлся ведущим специалистом в области вязкого газа, при этом его основным направлением научной деятельности была аэрогазодинамика.

Уголовное дело в отношении ученого засекречено, однако стало известно, что обвинения в госизмене могут быть связаны с передачей Китаю данных, связанных с гиперзвуком. Свою вину Маслов не признал.

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Источник — lenta.ru
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