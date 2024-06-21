Сетевое издание|18+|Пятница|21 июн 2024|18:32
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+17oC
+18oC
Погода | Сегодня | Дождь |
+20oC
+21oC
Завтра | Облачно |
 

В стране и мире

Москвичка избила врача и медсестру из-за одной просьбы

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


В Москве женщина избила медиков из-за одной просьбы, обращенной к ее дочери. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

По информации канала, врач попросил десятилетнюю дочь женщины самой расстелись себе простынь для проведения ультразвукового исследования.

Матери словам врача показались ущемляющими права ребенка, и вскоре ее словесная перепалка с сотрудником поликлиники переросла в драку.

Помимо врача, от рук москвички пострадала прибежавшая на крики медсестра. В учреждении выясняют обстоятельства случившегося.

Ранее в Волгограде участники драки избили врачей, которых сами вызвали для помощи пострадавшим. Медики успели воспользоваться тревожной кнопкой, после чего на место прибыли правоохранители.

▶▶ Обсудить новость можно- здесь ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — lenta.ru
0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте