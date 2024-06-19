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В стране и мире

В Госдуме отреагировали на предложение запретить людям старше 70 водить авто

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У разных людей разные физические возможности, и определять, способен ли человек управлять транспортным средством, должна медицинская комиссия, считает член комитета Госдумы по транспорту, президент Союза транспортников России Виталий Ефимов. Таким образом депутат раскритиковал в беседе с «Лентой.ру» предложение запретить людям старше 70 лет водить авто.

Ранее участники движения «Ветераны России» призвали Министерство внутренних дел (МВД) установить верхний возрастной порог для водителей в 70 лет. Авторы инициативы утверждают, что с возрастом у людей часто ухудшается слух и зрение, замедляется реакция, что может привести к повышенной опасности на дороге.

«Вы знаете, мне сколько лет — 84. Медицинская комиссия должна решать, и она, кстати, очень строгая. Там проверяют не только на все остальные недостатки, на которые всех проверяют, но главное — на реакцию, сумеет ли этот гражданин вовремя среагировать, затормозить, сманеврировать. Я проходил ее года 2 или 3 назад. У меня были все категории. C меня все сняли, оставили только управление легковым автомобилем, и я чувствую себя комфортно», — отреагировал Ефимов.

«Некоторых в 40 лет нельзя сажать за руль. У разных людей разные физические возможности. При чем здесь 70? Почему не 65, 60? Уж вышел на пенсию и езжай на телеге, покупай коня — и вперед», - Виталий Ефимов, депутат Госдумы.

Ранее глава Госавтоинспекции Михаил Черников заявил, что снижать возраст, с которого гражданам дается право на управление транспортным средством, не планируется.

В России с 16 лет можно получить право на управление легкими мотоциклами (категория А1) и мопедами (М). С 18 лет после сдачи экзаменов граждане могут управлять мотоциклами (А), легковыми автомобилями (В), трициклами и квадроциклами (В1) и грузовыми автомобилями (С, С1). Трамваями, троллейбусами и автобусами можно управлять только с 21 года, за исключением ряда случаев.

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Источник — lenta.ru
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