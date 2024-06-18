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В стране и мире

Россиянин обманом продал 48 чужих машин и получил более 37 миллионов рублей

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В Челябинске следователи завершили расследование уголовного дела в отношении местного жителя, который обманом продал 48 чужих машин и получил более 37 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ГУ МВД России по региону.

Дело афериста с обвинительным заключением направлено в Центральный районный суд Челябинска для рассмотрения по существу. Следователям удалось обнаружить и вернуть собственникам машины общей стоимостью свыше 26 миллионов рублей.

По версии следствия, с 2018 по 2022 год злоумышленник подыскивал автомобили на территории города и заключал с собственниками договоры аренды. Далее обвиняемый, осуществив несколько платежей по аренде, продавал чужие машины. Он вводил покупателей в заблуждение, сообщая, что транспортное средство принадлежит ему.

После получения денег мужчина прекращал оплату аренды. Таким способом аферист реализовал 48 автомобилей.

Ранее 56-летняя жительница Сургута доверилась аферистам и осталась без квартиры и более десятка миллионов рублей.

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Источник — lenta.ru
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