Сетевое издание|18+|Воскресенье|16 июн 2024|16:24
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Авторизация

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+29oC
+30oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+29oC
+30oC
Завтра | Облачно |
 

В стране и мире

Пять категорий россиян смогут меньше платить за ЖКУ

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Моисеев рассказал, что с 1 июля пять категорий россиян смогут меньше платить за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ), так как будут освобождены от банковских комиссий.

Об этом сообщает агентство «Прайм».

Речь идет о пенсионерах, инвалидах, ветеранах боевых действий, гражданах старше 18 лет, входящих в состав многодетной семьи, а также о членах семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий.

Юрист напомнил, что в апреле 2024 года Правительство приняло распоряжение №1059-р, которое определяет перечень льготников. Моисеев указал, что данные категории россиян также будут освобождены от уплаты пеней при несвоевременном внесении платы.

Ранее эксперт по экономике ЖКХ Сергей Репетюк сообщил, что россиянам нельзя отказаться от связанных с содержанием дома платежей, но можно сэкономить на некоторых ЖКУ. По словам специалиста, расходы во многом зависят от поведения и потребительских привычек самих людей.

▶▶ Обсудить новость можно- здесь ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — lenta.ru
0
0
0
 




 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» |18+| 2011—2024

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Реестровая запись ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте