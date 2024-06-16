Пять категорий россиян смогут меньше платить за ЖКУ

16.06.2024 | 08:11

Доцент кафедры гражданско-правовых дисциплин РЭУ им. Г. В. Плеханова Андрей Моисеев рассказал, что с 1 июля пять категорий россиян смогут меньше платить за жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ), так как будут освобождены от банковских комиссий.

Об этом сообщает агентство «Прайм».

Речь идет о пенсионерах, инвалидах, ветеранах боевых действий, гражданах старше 18 лет, входящих в состав многодетной семьи, а также о членах семей погибших (умерших) инвалидов войны, участников Великой Отечественной войны и ветеранов боевых действий.

Юрист напомнил, что в апреле 2024 года Правительство приняло распоряжение №1059-р, которое определяет перечень льготников. Моисеев указал, что данные категории россиян также будут освобождены от уплаты пеней при несвоевременном внесении платы.

Ранее эксперт по экономике ЖКХ Сергей Репетюк сообщил, что россиянам нельзя отказаться от связанных с содержанием дома платежей, но можно сэкономить на некоторых ЖКУ. По словам специалиста, расходы во многом зависят от поведения и потребительских привычек самих людей.