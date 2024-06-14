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В стране и мире

Зеленоградский маньяк вышел на свободу после 13 лет в одиночке

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Зеленоградский маньяк Юрий Гриценко должен освободиться после 13 лет в одиночной камере. Об этом сообщает РИА Новости.

Преступник отбывал срок в мордовской колонии №10, где совершил нападение на сотрудников и сокамерников, а также пытался устроить бунт. После таких выходок маньяка изолировали от других осужденных.

После освобождения он может вернуться в Москву, в связи с чем местные жители выражают опасения и призывают правоохранителей следить за освободившимся преступником. Между тем источник «Ленты.ру» сообщил, что Гриценко вышел на волю осенью 2023 года.

В мае Telegram-канал SHOT сообщал, что маньяк может выйти на свободу 14 июня.

Гриценко родился 6 ноября 1962 года в Зеленограде. С самого детства он был не уверен в себе и ненавидел женщин. После армии мужчина устроился работать полицейским, однако был уволен за пьянку. В 1993 году он совершил первое преступление — расправился с проституткой при помощи сковородки. Тогда его отправили в колонию в Оренбурге на девять лет, но Гриценко вышел по УДО в конце 2000 года.

4 апреля 2001 года Гриценко стал нападать на женщин. В результате он расправился с пятью жительницами Москвы и Подмосковья, а также ранил 10 россиянок. 19 ноября 2001 года его задержал водитель автобуса, который услышал крики одной из жертв.

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Источник — lenta.ru
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