В России рассказали о ситуации с приемом новых купюр банкоматами

10.06.2024 | 12:41

Разработанное Гознаком программное обеспечение (ПО), помогающее банкоматам принимать модифицированные российские купюры, прошло все необходимые испытания и к концу июня поступит в распоряжение заказавших его коммерческих банков страны. Об этом рассказал глава Гознака Аркадий Трачук в интервью «Известиям».

«В целом решение, которое нами разработано, позволяет обеспечить прием новых банкнот примерно в 60 процентах российских банкоматов», - оценил он ситуацию. Трачук отметил, что все новые устройства, выходящие на рынок в этой сфере в России, будут готовы для работы с таким ПО и смогут принимать новые купюры.

Новинку, призванную решить проблемы в том числе с использованием обновленных купюр номиналом в 100 и пять тысяч рублей представили в октябре прошлого года. О проблемах с их использованием стало известно вскоре после презентации.

Летом 2022 года «Коммерсантъ» писал, что настроить банкоматы, терминалы и кассовое оборудование для распознавания новых купюр в условиях, когда ведущие западные производители банкоматов NCR и Diebold Nixdorf ушли из России, будет непросто.

До этого российские банки в основном использовали американские и европейские банкоматы, однако из-за санкций пришлось переходить на произведенные в Азии, а также заниматься импортозамещением. В частности, в Москве в 2023 году запустили производство, нацеленное на ежегодный выпуск 15 тысяч аппаратов, оснащенных собственным программным обеспечением, а в Подмосковье готовится начать работу китайский производитель банкоматов.