В России захотели установить «лежачие полицейские» для электросамокатов

27.05.2024 | 13:43

АНО «Институт исследования современной политики» (ИИПСП) обратились в МВД с просьбой установить «лежачие полицейские» для электросамокатов и других средств индивидуальной мобильности (СИМ) в России. Об этом со ссылкой на обращение пишут «Известия».

Документ адресован начальнику главного управления по обеспечению безопасности дорожного движения МВД Михаилу Черникову. В нем приводится статистика министерства, согласно которой в России ежегодно растет число аварий с участием электросамокатов. Так, за девять месяцев 2023 года произошло более 2,6 тысячи ДТП, что в три раза больше, чем за этот же период прошлого года.

Как подчеркнул в обращении директор ИИПСП Антон Орлов, ситуация с аварийностью электросамокатов осложняется участившимися случаями аварий на тротуарах и в парковых зонах, в том числе там, где отдыхают дети. Снижение максимально допустимой скорости для передвижения на электросамокатах в России до 25 километрах в час улучшило ситуацию с арендованными самокатами, однако никак не повлияло на владельцев электросамокатов.

«Очевидно, что введение запретительных мер в виде закрытия парковых зон для СИМ не поможет справиться с проблемой в полной мере и пешеходы все так же будут находиться в опасности, в том числе дети. Данная проблема будет оставаться актуальной до тех пор, пока будет иметь место такое явление, как "трасса" для СИМ. В данном случае имеется в виду прямой участок дороги, (парк, бульвар, тротуар и пр.), который предназначен для пешеходов, но может использоваться для разгона пользователями СИМ», - говорится в обращении.

Там также указывается, что именно наличие искусственных неровностей помогло бы решить проблему с все еще высокой аварийностью в местах пеших прогулок в парковых зонах, а также на тротуарах в местах перехода проезжей части пешеходами. Наличие «лежачих полицейских» сведет к минимуму возникновение аварий по вине пользователей СИМ, так как они не смогут разогнаться на пешеходных участках дороги и будут вынуждены снижать скорость.

В России могут начать штрафовать за управление электросамокатом или другим средством индивидуальной мобильности (СИМ) с телефоном в руке без мобильной гарнитуры, сообщал ранее сенатор Артем Шейкин. Такую норму по аналогию с запретом, действующим для автомобилистов, ко второму чтению могут включить в законопроект, вводящий штраф до 30 тысяч рублей для пользователей электросамокатов и других СИМ. Его внесли в Госдуму в апреле. В заключении правительства говорилось, что проект поддержат при условии доработки с учетом указанных замечаний.

С 1 марта 2023 года в России начали действовать изменения в правилах дорожного движения, согласно которым электросамокаты, гироскутеры, сегвеи и другие подобные устройства получили статус средств индивидуальной мобильности. Перемещаться на них по тротуарам, велосипедным и пешеходным дорожкам разрешено со скоростью не выше 25 километров в час. При этом если электросамокат или другое подобное устройство движется по тротуару, то приоритет получают пешеходы.