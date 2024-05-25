Десятки домов в российском селе сгорели из-за упавшего столба

25.05.2024 | 13:51

В селе Гридино в Карелии произошел пожар из-за упавшего электрического столба. Пострадали десятки зданий.

Об этом говорится в докладе премьер-министра правительства республики Александра Чепика, опубликованном в Telegram-канале главы Карелии Артура Парфенчикова.

По предварительным данным, столб упал из-за шквалистого ветра. Произошло короткое замыкание и возгорание сухой травы. Огонь охватил 17 объектов, из них два жилых дома, 13 дач, одно здание администрации и одно здание клуба.

Пожар удалось локализировать. Для тушения использовались четыре пожарные машины, сотрудникам экстренных служб помогали добровольцы с помпой. В результате никто не пострадал.

Ранее в подмосковном СНТ произошел пожар, в котором пострадали шесть человек.

Фото ГУ МЧС по Республике Карелия.