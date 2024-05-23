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В стране и мире

Сослуживцы отняли у участника СВО более миллиона рублей под пытками

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В Санкт-Петербурге сослуживцы отняли у 33-летнего участника специальной военной операции (СВО) более миллиона рублей под пытками. Об этом сообщает «Фонтанка».

Пострадавший рассказал в полиции, что к нему домой приехали два сослуживца, которые предложили закупить дроны, а потом перепродать их, забрав разницу себе. Мужчина согласился. После этого они со знакомыми поехали в неизвестном направлении.

В какой-то момент к ним подсели еще двое, которые начали избивать пострадавшего электрошокером, кулаками, а потом заставили участника СВО проглотить какую-то таблетку.

Далее злоумышленники похитили из рюкзака петербуржца более миллиона рублей и 200 евро, заставив подписать неизвестную бумагу, а его самого высадили из машины.

Ранее сообщалось, что боец специальной военной операции попал в смертельную аварию на участке трассы Тюмень — Ханты-Мансийск.

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Источник — lenta.ru
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