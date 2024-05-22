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В стране и мире

В Госдуме высказались о сроке повышения возраста продажи сигарет в России

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Введение запрета на продажу сигарет и другой табачной или никотинсодержащей продукции, а также кальянов лицам младше 21 года возможно через несколько лет, допустил заместитель председателя комитета Госдумы по охране здоровья Алексей Куринный.

Так в разговоре с «Лентой.ру» депутат высказался о предложении уполномоченного по правам ребенка в Татарстане Ирины Волынец.

«Я думаю, через несколько лет мы такие ограничения примем. Пока рановато», - прокомментировал Куринный.

Ранее Волынец обратилась с предложение ввести запрет на продажу сигарет и другой табачной или никотинсодержащей продукции, а также кальянов лицам младше 21 года к заместителю председателя Госдумы Анне Кузнецовой. По словам детского омбудсмена, здоровье и благополучие подростков — это двигатель преобразований в процессе формирования более здорового и устойчивого общества.

Волынец попросила вице-спикера нижней палаты парламента инициировать разработку соответствующего законопроекта.

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Источник — lenta.ru
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