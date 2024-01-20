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В стране и мире

Власти заявили о начале подготовки полной модернизации ЖКХ в России

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Полноценную программу модернизации системы жилищно-коммунального хозяйства (ЖКХ) в России нужно подготовить в 2024 году.

Об этом заявил вице-премьер России Марат Хуснуллин на Дне строительной отрасли и ЖКХ на выставке «Россия», проходящей на ВДНХ, пишет РИА Новости.

Хуснуллин назвал отрасль ЖКХ самой отсталой и проблемной в стране. Износ коммунальных сетей намного опережает объем инвестиций, отметил он, добавив, что эту ситуацию в ближайшие годы надо переломить.

По словам вице-премьера, программа модернизации ЖКХ рассчитана до 2030 года.

В январе во многих российских регионах произошли крупные аварии в системе ЖКХ. Тысячи россиян остались без отопления в морозы из-за изношенности труб.

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Источник — lenta.ru
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