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В стране и мире

Чиновники сделали для россиян елку из веток с кладбища

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В Бурятии чиновники сделали для жителей поселка Мостовка елку из веток с местного кладбища. Об этом сообщает портал «Газета РБ».

По данным издания, информация о материале, из которого сделано новогоднее дерево, всплыла лишь после праздников, что возмутило жителей российского поселка.

«Нам, родителям детей, проводивших возле него игры и праздники, очень неприятно. Считаем этот поступок мерзким», — цитирует издание одного из жителей села.

Власти поселка подтвердили, что использовали материал с кладбища, при этом в администрации поселка подчеркнули, что в Мостовке якобы знали о возможном использовании кладбищенских веток еще осенью — такое решение было согласовано с ними в целях экономии.

Ранее сообщалось, что омич украл елку для сожительницы, а затем прятал ее от участкового в ванной.

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Источник — lenta.ru
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