Украина впервые с начала СВО атаковала беспилотником Ленинградскую область. Куда раньше долетали дроны ВСУ?

18.01.2024 | 10:33

В ночь на 18 января Украина атаковала беспилотным летательным аппаратом (БПЛА) Ленинградскую область. Об этом сообщило Минобороны России.

Дрон был перехвачен дежурными средствами противовоздушной обороны (ПВО). Информации о пострадавших или разрушениях нет.

Международный аэропорт Пулково в Санкт-Петербурге вводил план «Ковер». Ограничения на взлет и посадку воздушных судов устанавливались из-за атаки беспилотника на территории Ленинградской области. Сейчас воздушная гавань работает в штатном режиме.

Еще один БПЛА самолетного типа был сбит в Подольском городском округе Московской области. Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что дрон направлялся в сторону столицы. На место ЧП оперативно прибыли специалисты экстренных служб.

Дроны ВСУ пролетели максимальное расстояние

Это первая зафиксированная попытка террористической атаки Вооруженных сил Украины (ВСУ) по Ленобласти. До этого момента самым отдаленным регионом, куда долетали украинские дроны, была Псковская область. 30 августа 2023 года около 20 украинских дронов сумели атаковать военный аэродром. В результате удара были повреждены несколько военно-транспортных самолетов. Еще один беспилотник попал в топливозаправочный комплекс на территории аэродрома.

Директор Музея ПВО Юрий Кнутов ранее объяснил, что ВСУ начали использовать для атак по территории России беспилотники нового типа. По словам эксперта, украинские военные ранее уже использовали беспилотники испанского производства, однако дроны, вероятно, были модернизированы. Он предположил, что сейчас в БПЛА устанавливается батарея повышенной емкости, что позволяет дронам преодолеть значительное расстояние.

Украина захотела производить до миллиона дронов в год

12 января вице-премьер Украины Михаил Федоров назвал производство миллиона дронов в год реалистичной целью для Киева. Как сообщил политик, за 2023 год украинские компании смогли произвести в 100 раз больше беспилотников, чем в 2022 году. По его словам, число компаний, которые занимаются их изготовлением, достигло 200.

«В 2022 году только семь производителей дронов прошли опытную эксплуатацию и могли получать государственные контракты. Это критически мало. Тогда мы собрали и опросили более 80 производителей, обсудили их проблемы и начали работать над изменениями», - рассказал Федоров.

В 2023 году министр цифровой трансформации Украины Михаил Федоров заявил, что Украина подготовила десять тысяч операторов беспилотников в рамках программы «Армия дронов». Конечной целью Федоров поставил создание 60 рот операторов ударных БПЛА.