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В стране и мире

В России разрешат покупать алкоголь и табак без паспорта

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В России разрешат покупать алкоголь и табак без паспорта, подтвердив возраст по биометрии. Об этом пишут «Известия».

Издание отмечает, что центр биометрических технологий (ЦБТ) заинтересован в развитии сервиса подтверждения возраста для алкоголя и продукции, содержащей никотин.

Гендиректор компании Владислав Поволоцкий рассказал, что на данные момент никто еще не смог внедрить альтернативу паспорту.

Возможность подтвердить возраст в магазине с помощью лица будет у граждан, которые сдали данные в ЕБС, подчеркнул он. Сервис может заработать уже в 2024 году.

Ранее, как отметили в РБК, планировалось запустить проход по биометрии в 6 процентах российских аэропортов к 2023 году. По данным 2019 года, речь шла как минимум о 12 объектах транспортной инфраструктуры. Однако накануне Минтранс решил отложить внедрение биометрии на транспортных объектах в России.

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Источник — lenta.ru
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