Появились подробности о взрыве на железной дороге под Рязанью

Взрыв на железной дороге в Рязанской области устроили с помощью двух самодельных взрывных устройств (СВУ). Такие подробности диверсии появились у Telegram-канала Shot.
По его информации, внутри каждого СВУ находилось более трех килограммов взрывчатки в тротиловом эквиваленте.
Согласно предварительным данным, аппараты без дистанционного управления были заложены под шпалы примерно в десяти метрах друг от друга и сработали непосредственно в момент наезда на них грузового состава.
В настоящее время железнодорожное полотно в указанном районе продолжают обследовать на предмет других СВУ.
Ранее стало известно, что в Рязани после схода грузового состава с рельсов начали розыск возможных организаторов и объявили в городе план «Перехват».
В Рязанской области рано утром в субботу, 11 ноября, с рельсов в результате взрыва сошли 19 вагонов грузового поезда, перевозивших минеральные удобрения. Предположительно, причиной аварии стало вмешательство посторонних лиц. Помощник машиниста получил незначительные травмы.
Фото: Telegram-канал Shot.
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