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В стране и мире

Путин подписал закон об отказе соблюдать договор о запрете ядерных испытаний

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Президент Российской Федерации (РФ) Владимир Путин подписал закон об отказе соблюдать Договор о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний (ДВЗЯИ). Соответствующий документ появился на официальном портале правовой информации.

Договор от имени России подписали в Нью-Йорке 24 сентября 1996 года и ратифицировали 27 мая 2000-го. Предполагалось, что документ должен был стать основным международно-правовым инструментом для прекращения любых видов ядерных испытаний, пишет ТАСС.

Однако ДВЗЯИ так и не вступил в силу, в связи с тем, что его не ратифицировали восемь государств из 44, имеющих ядерное оружие или возможности для его создания.

В материалах на портале правовой информации привели пояснение о том, что принятый закон был разработан с целью восстановления паритета обязательств в области контроля над ядерными вооружениями.

В то же время на сайте подчеркнули, что документ создает правовую основу для отзыва Россией ратификационной грамоты, однако не предполагает выхода государства из ДВЗЯИ.

1 ноября в Кремле заявили, что контактов президента России с США перед решением насчет дератификации Договора о всеобъемлющем запрещении ядерных испытаний не требуется.

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Источник — lenta.ru
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