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В стране и мире

В России предрекли рост цен на аренду недвижимости

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Рост ключевой ставки в России может привести к подорожанию аренды недвижимости, считает риелтор, эксперт по недвижимости Олег Бендриков. Об этом он заявил в беседе с «Лентой.ру».

Эксперт отметил, что сейчас наблюдается небольшой бум на ипотеку. Многие люди уже одобрили кредит под 14 процентов, понимая, что в ближайшее время ставка может стать уже 16-17 процентов.

По его словам, рост ключевой ставки может привести к удорожанию аренды квартир, так как люди откажутся покупать жилье и будут его снимать. Так, в виду большого спроса собственники могут увеличить стоимость аренды.

«Здесь нужно высчитывать, что лучше — снять или купить. И у каждого ситуация своя, кому-то нужно собственное жилье, потому что у нас менталитет еще постсоветский остался и воспитание такое, что нужна своя квартира в виду того, что рынок аренды у нас не защищен, тебя могут выгнать в любой момент», — сказал Бендриков.

Кроме того, риелтор обратил внимание, что после роста ставок спрос на квартиры может уменьшиться, а вслед за ним и способна снизиться и стоимость квартир. «Здесь можно получить какой-то дисконт в виде стоимости квартиры. Например, квартира стоила 20 миллионов. Сейчас человек понимает, что ему ее продать существенно сложнее, и через 2-3 месяца, возможно, цена на нее поменяется, и она будет стоить не 20 миллионов, а 18. И эти два миллиона могут компенсировать повышение ставки», — поделился собеседник «Ленты.ру».

«Если есть желание и потребность купить квартиру, то нужно пользоваться ипотекой. Сейчас у нас ключевая ставка повышена на 2 процента и составляет 15. Какая ставка будет через полгода, через год никто не знает. Будет она 10 или 17? В вопросе приобретения квартиры стоит отталкиваться от конкретной ситуации, от нынешних реалий и от своих финансовых возможностей», — отметил Бендриков.

Ранее замруководителя ипотечного департамента федеральной компании «Этажи» Татьяна Решетникова предположила, что снижение доступности ипотечных кредитов из-за повышения ключевой ставки может привести россиян к поиску покупки и продажи жилья без участия банков.

Ранее ЦБ поднял ключевую ставку сразу на два процентных пункта — с 13 до 15 процентов годовых. Затем был обновлен прогноз по росту ипотечного кредитования в 2023 году — показатель повысили с 17-21 процента до 24-27 процентов.

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Источник — lenta.ru
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