Найдены мертвыми члены семьи основателя группы «Парк Горького» Стаса Намина. Что известно о преступлении?

19.10.2023 | 13:25

Сотрудники правоохранительных органов обнаружили сына и тещу основателя групп «Парк Горького» и «Цветы» Стаса Намина со множественными ножевыми ранениями в подмосковном коттедже. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По данным канала, все произошло вечером 18 октября в деревне Крюково Истринского района. Прибывшие на место сотрудники полиции обнаружили на теле 30-летнего Артема Микояна множественные колото-резаные раны, а на теле 85-летней Прасковьи Ткаченко — след от удара топора в области груди.

В РАСПРАВЕ НАД РОДСТВЕННИКАМИ СТАСА НАМИНА ЗАПОДОЗРИЛИ ЕГО СТАРШЕГО СЫНА

По подозрению в расправе задержан второй сын Стаса Намина — 39-летний Роман. Его уже допрашивают сотрудники правоохранительных органов, а также проверяют на употребление наркотиков. При этом Роман сам вызвал полицейских на место преступления.

Роман и Артем — сыновья Галины, третьей жены Стаса Намина. Артем — родной сын музыканта, родился в 1993 году. Роман — сын Галины от предыдущих отношений, которого усыновил Стас Намин. Их брак с Галиной распался в 2015 году.

«Я сам только что узнал об этом, это страшная трагедия! Рома никогда не был моим сыном, он сын моей бывшей жены Галины от ее первого брака. Он всегда был отморозком и мерзким человеком. Я с ним много лет не общаюсь, так как он всегда был недостойным и низким. Он не был мне родственником никогда», - сообщил музыкант Стас Намин.

СЛЕДСТВИЕ ИЗУЧАЕТ ДВЕ ВЕРСИИ РАСПРАВЫ НАД СЕМЬЕЙ СТАСА НАМИНА

Следователи рассматривают две версии расправы над сыном и тещей основателя «Парка Горького» Стаса Намина. Одной из причин мог стать конфликт родственников из-за продажи дома.

По данным Telegram-канала «112», во время спора Роман Микоян напал на бабушку, а затем позвонил брату. Прибывший на место происшествия Артем продолжил конфликт с подозреваемым, и тот снова схватился за нож и нанес ему несколько ударов.

По другой версии, Роман напал на бабушку и брата, когда они попросили его перестать употреблять наркотики и ввязываться в драки. По данным Telegram-канала Shot, эту причину сам задержанный назвал на допросе.

СЛЕДОВАТЕЛИ ВОЗБУДИЛИ ДЕЛО О РАСПРАВЕ НАД СЕМЬЕЙ СТАСА НАМИНА

В Главном следственном управлении Следственного комитета России (СКР) по Московской области «Ленте.ру» сообщили, что по факту преступления возбуждено уголовное дело по пункту «а» части 2 статьи 105 УК РФ. В настоящее время криминалисты проводят осмотр коттеджа, они уже изъяли смывы вещества бурого цвета, нож, молоток и предметы одежды.

В СЕТИ ПОЯВИЛИСЬ ФОТО И ВИДЕО С МЕСТА ПРЕСТУПЛЕНИЯ

В сети появились фото из коттеджа, где было совершено преступление: на кадрах видны две комнаты коттеджа и уборная.

Кроме того, Telegram-канал Shot опубликовал видео с места расправы над сыном и тещей Стаса Намина. На кадрах видно, как следователь осматривает коттедж семьи.

ПОЧЕМУ СТАСА НАМИНА СЧИТАЮТ ЛЕГЕНДАРНЫМ МУЗЫКАНТОМ?

Стас Намин — советский и российский музыкант с армянскими корнями, композитор и продюсер, художник и фотограф, режиссер театра и кино. Намин — создатель и лидер рок-группы «Цветы» (1969 год). Автор многих популярных песен («Рано прощаться», «Летний вечер», «Юрмала», «Ностальгия по настоящему», «Свет и радость», «Мы желаем счастья вам» и других).

Именно Намин организовал первый в СССР независимый продюсерский центр SNC, откуда вышли многие отечественные рок- и поп-звезды, группы «Калинов Мост», «Бригада С», «Моральный кодекс», «Сплин», а также созданная и спродюсированная Наминым в 1987 году рок-группа «Парк Горького».

Намин — организатор первых в стране музыкальных фестивалей, в том числе Международного музыкального фестиваля мира в «Лужниках» в 1989 году, «Рок из Кремля» в 1992-м, серии фестивалей «Единый мир» и других. Основатель первых в стране частных антреприз: концертного агентства, студии дизайна, фирмы грамзаписи, радиостанции и телекомпании.

В конце 1980-х годов Центр Стаса Намина был культовым местом Москвы, где можно было встретить звезд мирового шоу-бизнеса, в том числе Арнольда Шварценеггера, Питера Гэбриэла, U-2, Энни Леннокс, Pink Floyd, Роберта Де Ниро, Квинси Джонса и многих других.

Источник видео - t.me/shot_shot.