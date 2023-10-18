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В стране и мире

«Самый смертоносный день». Сотни человек погибли после удара по больнице в Газе. Кого винят в трагедии?

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Удар по больнице «Аль-Ахли Аль-Маадани» в секторе Газа, жертвами которого стали не менее 800 человек, приковал внимание прессы по всему миру. ХАМАС обвинил в атаке Израиль, в то время как Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) возложила ответственность за произошедшее на палестинскую группировку «Исламский джихад» (организация признана террористической и запрещена в России). Освещая удар по больнице и версии сторон, журналисты высказываются о том, как атака повлияла на настроения на Ближнем Востоке и как она может отразиться на визите в Израиль президента США Джо Байдена.

Reuters

Международное агентство Reuters в материале об атаке на больницу в Газе, унесшей жизни сотен палестинцев, отметило, что удар «усилил напряжение на Ближнем Востоке и повысил ставки для президента США Джо Байдена, который в среду вылетает в Израиль, чтобы высказать поддержку войне против ХАМАС».

«Удар по больнице вызвал осуждение по всему арабскому миру. У посольств Израиля в Турции и Иордании и у посольства США в Ливане акции протеста. Силы безопасности применили против протестующих слезоточивый газ», - Reuters.

New York Times

Американская газета New York Times в одном из материалов отметила, что стороны конфликта обвиняют друг друга в трагедии, которая «воспламенила регион как раз тогда, когда ожидается приезд в Израиль президента Джо Байдена».

В другой статье газеты подчеркивается, что удар по медучреждению усугубил обостряющийся гуманитарный кризис в Газе. «Еще до взрыва больницы спасатели с трудом пытались освободить больше тысячи человек, оказавшихся под завалами, и [в Газе] возникали драки из-за буханок хлеба», — добавило издание.

Le Monde

Французская газета Le Monde выпустила материал под заголовком «Война ХАМАС и Израиля: Гнев распространяется по всему миру из-за удара по больнице в Газе, убившего сотни человек». В материале подчеркивается, что атака «вызвала возмущение и осуждение по всему миру».

«ХАМАС обвинил в ударе Израиль. Израильская армия, в свою очередь, заявила, что по больнице в результате ошибки ударила ракета, выпущенная «Исламским джихадом». Пресс-секретарь [ЦАХАЛ] Даниэль Хагари сказал на брифинге, что во время удара израильская армия не проводила воздушных операций вблизи больницы, и ракеты, попавшие в здание, не соответствовали их ракетам. Он добавил, что армия предоставит разговоры на арабском языке, которые указывают на то, что удар был нанесен «Исламским джихадом». Палестинская группировка «Исламский джихад» в среду назвала обвинения израильской армии ложными», - Le Monde.

Hindustan Times

Индийское издание Hindustan Times назвало день удара по больнице самым смертоносным днем в Газе.

«На сегодняшний день число жертв [в результате удара по больнице] самое высокое из всех инцидентов в Газе, произошедших в ходе текущего насилия (...)», - Hindustan Times.

Al Jazeera, Arab News

Арабская пресса поддержала версию, согласно которой удар по больнице в Газе нанес Израиль. Так, Al Jazeera сообщило, что «тысячи протестующих во вторник вышли на улицы в Ближнем Востоке и Северной Африке, чтобы показать свою возмущение после смертоносной атаки Израиля на больницу в Газе».

«С того момента, как Израиль с 7 октября начал наносить удары по Газе с воздуха, десятки тысяч жителей в поисках убежища от продолжающихся бомбардировок бежали в больницы, чтобы получить там помощь и защиту», - Al Jazeera.

Arab News также назвало произошедшее израильской атакой с воздуха. Издание отметило, что удар «стал самым кровавым инцидентом в Газе с тех пор, как Израиль начал неумолимую бомбардировку» региона в ответ на атаку ХАМАС.

О том, что больницу атаковал Израиль, также заявил ряд турецких изданий — Daily Sabah, Anadolu, Hürriyet Daily News. В частности, Daily Sabah описало произошедшее как «бесчеловечную атаку Израиля».

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Источник — lenta.ru
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