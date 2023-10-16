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В стране и мире

В России захотели утвердить новый праздник в день рождения Путина

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В России захотели утвердить новый праздник в день рождения президента страны Владимира Путина. Идея принадлежит главе Ассоциации предпринимателей по развитию бизнес-патриотизма «Аванти» Рахману Янсукову, он изложил ее в обращении на имя премьер-министра Михаила Мишустина, сообщает RT.

Янсуков предложил рассмотреть вопрос о возможности учреждения 7 октября общероссийского праздника, Дня патриотизма.

Он аргументировал это тем, что именно Путин обозначает патриотизм национальной идеей, способной консолидировать общество, и играет ключевую роль в этом векторе развития государства.

Представитель Ассоциации предпринимателей напомнил, что идея патриотизма объединила россиян в 2014 году, когда Крым и Севастополь вернулись в состав России.

Президент России регулярно говорит о патриотизме и его роли в судьбе страны. В сентябре он заявлял, что все мужчины, идущие добровольцами на СВО, руководствуются патриотическими соображениями.

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Источник — lenta.ru
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