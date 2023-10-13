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В стране и мире

Названы способы избавиться от запаха изо рта по утрам

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Обезвоживание является одной из неочевидных причин появления по утрам неприятного запаха изо рта, считает сомнолог Абхинав Сингх. Способ освежить дыхание он назвал изданию Huffpost.

Специалист отметил, что люди, которые спят с открытым ртом, чаще жалуются на несвежее дыхание после пробуждения. Он объяснил, что это связано с появлением сухости во рту, которая провоцирует рост числа болезнетворных бактерий. Сингх заверил, что избавиться от неприятного запаха можно, устранив его причину — вылечить болезни, которые мешают нормальному носовому дыханию.

Кроме того, сомнолог отметил, что причиной сухости во рту может быть обезвоживание. «Если пить много воды, это поможет бороться с неприятным запахом изо рта», — сказал Сингх.

Стоматолог Микаэла О'Нил добавила, что самый эффективный и очевидный способ избавиться от запаха изо рта — это следить за здоровьем зубов. Она посоветовала всегда чистить зубы перед сном и хотя бы один раз в день пользоваться зубной нитью для удаления застрявших частиц пищи, которые гниют и вызывают неприятный запах.

Ранее эндокринолог Зухра Павлова рассказала об эффективном средстве для избавления от запаха чеснока изо рта. По ее словам, освежить дыхание поможет кислый йогурт.

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Источник — lenta.ru
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