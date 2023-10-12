12.10.2023 | 16:10

Перед новым сезоном в России резко подорожала импортная зимняя резина. Об этом сообщает Telegram-канал Mash.

Стоимость шин Michelin, Goodyear, Bridgestone, Continental и иных зарубежных производителей выросла в полтора-два раза. Представители отрасли объясняют рост цен усложнившейся логистикой, высоким курсом доллара и подорожанием сырья.

Производимая в России резина подорожала на 20 процентов. На отечественную продукцию, помимо роста цен на сырье, повлиял также уход компаний, забравших свои технологии с местного рынка. Заводам пришлось заложить в цену затраты на приобретение и наладку нового оборудования, отмечает издание.

Комментируя рост цен на резину в начале года, в Минпромторге заявили, что на фоне профицита мощностей и переструктурирования рынка цены должны снизиться. «Ожидаем результатов после смены собственников локализованных в РФ заводов и их запуска на полную мощность», - заявили представители министерства.

По словам гендиректора компании «Мой Автопрокат» Дмитрия Матвеева, срок смены летней резины на зимнюю индивидуален для каждого и зависит от региона проживания и стиля езды водителя. «Переобуваться» стоит, когда дневная температура держится в пределах 7-8 градусов, а по ночам случается мороз, добавил эксперт.

Московский департамент транспорта и развития дорожно-транспортной инфраструктуры рекомендовал жителям столицы отказаться от поездок на машинах с летней резиной. Снег с дождем были в регионе с 9 октября, и по ночам на дорогах может возникать гололедица, предупреждали в Дептрансе.