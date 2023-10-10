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В стране и мире

Россиян предупредили о риске сесть в тюрьму за шашлыки на балконе

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За приготовление шашлыка на балконе или лоджии квартиры россияне рискуют сесть в тюрьму. Об этом предупредил депутат Госдумы Никита Чаплин, пишет NEWS.ru.

«Использование открытого огня на балконах и лоджиях квартир, комнат в общежитиях и номеров в гостиницах строго запрещено», - отметил парламентарий.

Нарушителям грозит штраф до 15 тысяч рублей, если никто не пострадал.

Если будет нанесен ущерб соседскому имуществу или легкий вред здоровью, сумма административного взыскания вырастет до 50 тысяч рублей, подчеркнул Чаплин. А если по неосторожности нарушителя кто-то не выживет или сильно пострадает, то наказание будет уголовным. В связи с этим депутат посоветовал россиянам жарить продукты на открытом огне в специально отведенных местах.

Ранее мужчина развел костер для вечеринки с шашлыками на балконе в жилищном комплексе (ЖК) «Новое Бутово» в Чечерском проезде в Москве. Соседи москвича поделились, что мясные блюда таким опасным способом тот готовит регулярно.

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Источник — lenta.ru
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