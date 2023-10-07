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В стране и мире

Россиянин не лечил зубы и попал в больницу с воспалением сердца

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В Кировской области мужчина несколько лет не лечил кариес и попал в больницу с воспалением сердечной мышцы. Об этом сообщается на сайте регионального управления Минздрава.

Житель Кирова пришел к медикам Центра кардиологии и неврологии с жалобами на одышку. Он рассказал, что перенес простудное заболевание с небольшим повышением температуры, быстро пошел на поправку, но заметил, что появилась одышка. Оказалось, что у него тяжелая сердечная недостаточность и воспаление клапанного аппарата сердца.

Врачи стали искать причину и выяснили, что 40-летний россиянин в течение нескольких лет не обращал внимания на состояние своих зубов. Именно это привело к поражению сердца.

Стоматологи удалили больные зубы, и пациенту стало лучше, но изменения в сердце уже были необратимы. Пришлось провести протезирование аортального клапана.

Ранее врачи в Санкт-Петербурге спасли пожилую пациентку, в бронхах которой застрял зубной протез. На протяжении нескольких месяцев 60-летнюю женщину беспокоила тупая боль в области груди. Оказалось, что во сне она вдохнула часть протеза, не заметила этого и проходила так почти год.

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Источник — lenta.ru
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