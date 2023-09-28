Сетевое издание|18+|Четверг|28 сен 2023|16:48
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+17oC
+18oC
Погода | Сегодня | Ясно |
+19oC
+20oC
Завтра | Облачно |
 

В стране и мире

По всей России пройдут учения на случай мобилизации, разрушений и радиации

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


По всей территории России пройдут учения на случай мобилизации, разрушений и радиоактивного заражения. Об этом сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на приложение к приказу главы Роспотребнадзора Анны Поповой.

В документе указано, что в условиях расшатывания общепризнанных норм, а также принципов международного права повышается опасность вооруженных конфликтов, в котором могут участвовать ядерные державы.

Боестолкновения, говорится в опубликованном Baza приложении к приказу, могут быть в том числе вблизи границ России.

По данным издания, подобные мероприятия в один день для всех регионов проводятся впервые. Тренировка назначена на 3 октября. По легенде, в России закончилась всеобщая мобилизация, а в ряде регионов введено военное положение. Помимо того, возможно возникновение зон радиоактивного заражения.

Также в условиях учений описывается полное разрушение объектов жизнеобеспечения населения и до 70 процентов жилого фонда. В мероприятии обязаны принять участие все ответственные — от руководителей гражданской обороны до глав госкорпораций. Исключение составят власти Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Херсонской и Запорожской областей.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — lenta.ru
0
0
0

Оставьте комментарий, авторизовавшись через ВКонтакте





 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440026, Россия, г. Пенза,
ул. Кирова, д.18Б.
Тел: 8(8412) 238-001

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 238-003 или 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 238-001, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа
сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети «Интернет», находящихся на территории Российской Федерации)». Правила применения.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте