По всей России пройдут учения на случай мобилизации, разрушений и радиации

28.09.2023 | 16:05

По всей территории России пройдут учения на случай мобилизации, разрушений и радиоактивного заражения. Об этом сообщает Telegram-канал Baza со ссылкой на приложение к приказу главы Роспотребнадзора Анны Поповой.

В документе указано, что в условиях расшатывания общепризнанных норм, а также принципов международного права повышается опасность вооруженных конфликтов, в котором могут участвовать ядерные державы.

Боестолкновения, говорится в опубликованном Baza приложении к приказу, могут быть в том числе вблизи границ России.

По данным издания, подобные мероприятия в один день для всех регионов проводятся впервые. Тренировка назначена на 3 октября. По легенде, в России закончилась всеобщая мобилизация, а в ряде регионов введено военное положение. Помимо того, возможно возникновение зон радиоактивного заражения.

Также в условиях учений описывается полное разрушение объектов жизнеобеспечения населения и до 70 процентов жилого фонда. В мероприятии обязаны принять участие все ответственные — от руководителей гражданской обороны до глав госкорпораций. Исключение составят власти Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР), а также Херсонской и Запорожской областей.