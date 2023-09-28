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В стране и мире

Новый учебник истории России переписали после критики властей Чечни

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Отрывок о депортации народов переписали в новом учебнике истории России после критики властей Чечни. Об этом стало известно Baza, подробный комментарий по ситуации был опубликован в Telegram-канале издания.

Споры возникли из-за отрывка в учебнике истории для 10-х классов, авторами которого стали экс-министр культуры России Владимир Мединский и политолог Анатолий Торкунов. В одном из абзацев на страницах пособия говорилось, что чеченцы, ингуши, калмыки, балкарцы и крымские татары во время Великой Отечественной войны сотрудничали с фашистами. В учебнике было отмечено, что за это советское правительство решило «подвергнуть их коллективному наказанию» — депортации в восточные районы страны.

Такое объяснение вызвало недовольство в Ингушетии и Чечне. Так, председатель республиканского парламента Чечни Магомед Даудов в посте в соцсети «ВКонтакте» пообещал разобраться в этом вопросе по поручению главы республики Рамзана Кадырова.

Даудов отметил, что довел позицию чеченского политика до Мединского и тот заверил, что готов «привести в порядок» отрывок учебника.

Как утверждает Baza, сейчас глава о депортации народов отредактирована, об изменениях сразу же уведомили власти Ингушетии и Чечни. Теперь в отрывке сказано, что выселение народов было «трагической страницей» и в «условиях близости фронта» их «огульно обвинили в предательстве». Справедливость в отношении депортированных, исходя из новой трактовки в пособии, восстановили позднее в СССР и Российской Федерации.

В августе Мединский рассказал, что в новых учебниках истории России полностью переписали разделы с 1970-х до 2000-х годов. Помимо переписанных параграфов были добавлены разделы с 2014 по 2023 год, включая главу о спецоперации.

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Источник — lenta.ru
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