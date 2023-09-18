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В стране и мире

Вдова Пригожина сменила фамилию

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Вдова бизнесмена Евгения Пригожина Любовь сменила фамилию. Об этом пишет «Фонтанка» со ссылкой на информацию из системы СПАРК.

Как стало известно, жена основателя частной военной компании (ЧВК) «Вагнер» взяла девичью фамилию Кряжева. Данные об этом поступили в СПАРК 15 сентября. Информации о том, когда была изменена фамилия, нет.

Ранее в Санкт-Петербурге открыли дело о наследстве Пригожина. По информации из открытых источников, бизнесмену принадлежало 100 процентов акций ООО «Конкорд Кейтеринг» и ООО «Конкорд менеджмент и консалтинг». Кроме того, предприниматель владел 49 процентами акций российской кинокомпании «Аурум» и 80 процентами акций ООО «Ритм».

16 сентября также стало известно об открытии дела о наследстве командира ЧВК «Вагнер» Дмитрия Уткина. Оба процесса ведет нотариус Анатолий Акуленко из нотариальной палаты Санкт-Петербурга.

Пригожин и Уткин находились на борту бизнес-джета Embraer, который 23 августа потерпел крушение в Тверской области. Среди семи пассажиров и трех членов экипажа выживших нет. По одной из версий, в отсеке шасси самолета могла быть бомба.

Прощание с Пригожиным, согласно желанию его родных, состоялось 29 августа в закрытом формате в Санкт-Петербурге. На церемонии присутствовали около 20-30 человек, в том числе ближайшие друзья бизнесмена.

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Источник — lenta.ru
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