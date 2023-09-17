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В стране и мире

Россиянам посоветовали заранее закупиться одним видом алкоголя к Новому году

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Сейчас самое время закупаться импортным вином из «недружественных стран» к Новому году, потому что оно ощутимо подорожает. Об этом сообщил председатель Национального союза защиты прав потребителей (НСЗПП), руководитель Центра разработки национальной алкогольной политики Павел Шапкин. Советом он поделился в беседе с «Лентой.ру».

Сейчас поставки импортного вина из «недружественных стран» еще есть и цены заметно не подросли. Однако далее в связи с изменением таможенного тарифа ожидается значительный рост в недорогом сегменте, предупредил эксперт. По его прогнозу, цены могут вырасти вдвое.

«То, что стоило 400 рублей, будет стоить рублей 700-800 уже с Нового года, может быть, даже до Нового года, поэтому винами импортными имеет смысл закупаться», - добавил он.

Остальной алкоголь, по его словам, вряд ли будет серьезно меняться в цене. Исключением может стать элитный крепкий алкоголь. Его стоимость способна увеличиваться на фоне роста курса валют по отношению к рублю, сказал Шапкин. Вместе с тем собеседник «Ленты.ру» предостерег, что при выборе брендированного алкоголя стоит быть внимательнее, так как легко наткнуться на подделку.

Ранее были названы самые «пьющие» регионы России. Данные Единой межведомственной информационно-статистической системы, ведущейся Росстатом, показали, что активнее всего в России в первом полугодии 2023 года покупали алкоголь жители Ненецкого автономного округа (6,2 литра этанола на человека). В топ-5 также попали Сахалинская область (5,54 литра), Карелия (5,51 литра), Коми и Мурманская область (5,4 литра).

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Источник — lenta.ru
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