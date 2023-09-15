Ногти сошли с рук россиянки вместе с лаком после маникюра в салоне

15.09.2023 | 15:54

Москвичка Алина (фамилия не указывается) осталась без ногтей после маникюра в салоне Viksol' beauty. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

По словам 28-летней россиянки, через несколько дней после процедуры ногти сошли с ее рук вместе с лаком. В свою очередь мастер предложила ей исправить ситуацию посредством протезирования, несмотря на то, что данной услуги не было в прейскуранте.

Впоследствии девушке пришлось обратиться к врачу-подологу из-за боли. Так, у пациентки диагностировали химический ожог гель-лаком двух пальцев и выявили грибок, которым, как отмечается, она заразилась в салоне.

Известно, что на восстановление здоровья на данный момент жительница столицы потратила десятки тысяч рублей. Она намерена получить полную компенсацию морального и материального вреда через суд.

В июне жительница Подмосковья попала в больницу после татуажа бровей. На следующее утро после процедуры она проснулась с сильной припухлостью, которая переходила с бровей на область переносицы. По этой причине женщина вызвала бригаду скорой помощи. Впоследствии в медицинском учреждении, куда доставили пациентку, врачи диагностировали у нее отек глубоких слоев кожи и подкожных тканей.