Названа причина экстренной посадки летевшего из Сочи в Омск самолета

12.09.2023 | 08:16

Причиной экстренной посадки пассажирского самолета авиакомпании «Уральские авиалинии» стали проблемы с гидросистемой. Об этом сообщает Telegram-канал Shot.

Уточняется, что разрушений воздушного судна и пожара, строений и сооружений на земле нет. Авиалайнер выполнял рейс по маршруту «Сочи — Омск», однако в пути подал сигнал тревоги и пропал с радаров.

Позднее он совершил аварийную посадку на грунт в районе села Каменки в Новосибирской области.

Как уточнил губернатор Новосибирской области Андрей Травников, на борту самолета находились 170 человек, 23 из которых — дети.

Он отметил, что всех пассажиров эвакуировали с борта воздушного судна. Их доставили в районный дом культуры близлежащего населенного пункта — там организовали пункт временного размещения с горячим питанием.