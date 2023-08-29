Россиянка завалила мусором квартиру и превратила ее в тюрьму для кошек

29.08.2023 | 16:08

В Волгограде жительница многоквартирного дома завалила жилье мусором и превратила его в тюрьму для многочисленных бездомных кошек. Животные оказались в заточении без еды и воды, пишет портал V1.RU.

Речь идет о квартире в доме 27 на улице Казахской — ее владелица собрала внутри кучу хлама и привела туда кошек с улицы. Соседи в течение нескольких лет жаловались на страшный смрад и тараканов в подъезде и даже были вынуждены съезжать из-за этого на съемные квартиры. Пенсионерка долгое время не реагировала на претензии и продолжала копить в квартире мусор, приглашать к себе бездомных мужчин и выливать перед подъездом отходы жизнедеятельности.

Однако потом решила покинуть квартиру, оставив кошек без еды и воды — некоторые из них не выжили. «Мы постоянно слышим, как они там мяукают и уже воют. Когда в квартире пытались перекрыть воду из-за протечки, мы успели их покормить. Но добраться до них не смогли — все завалено мусором», — рассказала одна из жительниц подъезда. По словам соседки, изнемогающим котам уже обещали помочь зоозащитники, но так и не предприняли никаких действий.

Ранее жительница Свердловской области купила для кошек отдельную квартиру и попала под суд. Женщина поселила в отдельном жилье 12 мейн-кунов, чем разозлила соседей — они пожаловались на на сильный неприятный запах, который распространился по подъезду.