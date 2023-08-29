Российская фигуристка-чемпионка пропала в Москве

29.08.2023 | 13:32

Чемпионка России в женском одиночном катании среди юниоров Алина Горбачева пропала в Москве. Об этом сообщает Telegram-канал 112.

По информации источника, спортсменка поссорилась с тренером, вышла с катка и отправилась в парк, но дома не появилась. В данный момент полицейские разыскивают фигуристку.

Вещи спортсменки обнаружили на Покровской набережной. Самой Горбачевой рядом не оказалось.

Екатерина Горбачева, мать спортсменки, подтвердила РИА Новости факт ее исчезновения.

В феврале 2023 года Горбачева стала победительницей юниорского первенства России по фигурному катанию в Перми. Спортсменке в июле исполнилось 16 лет.