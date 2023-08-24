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В стране и мире

Появилась версия о бомбе в отсеке шасси самолета Пригожина

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В самолете, который потерпел крушение в Тверской области возле села Куженкино и в котором находился бизнесмен Евгений Пригожин, могло быть заложено взрывное устройство. Об этом пишет Telegram-канал Shot.

По данным следствия, бомба могла находиться в отсеке шасси — именно там, по предварительным данным, и произошел взрыв в момент полета. В результате у самолета оторвало крыло, оно ударило стабилизатор.

Известно, что бизнес-джет резко набрал высоту, а затем ушел в штопор. Из-за этого произошла разгерметизация в салоне и все пассажиры и члены экипажа потеряли сознание. Это может объяснять тот факт, что пилоты не смогли доложить о ЧП на борту.

Элемент хвостового оперения обнаружили в 3,5 километра от точки крушения бизнес-джета — деталь упала на поляне близ частного дома. Другой обломок нашли в двух километрах от места катастрофы. Что собой представляет эта деталь, не уточняется.

По опубликованным Росавиацией спискам, среди пассажиров значились Евгений Пригожин, его подчиненный — командир Дмитрий Уткин, а также Николай Матусеев, Валерий Чекалов, Александр Тотмин, Евгений Макарян и Сергей Пропустин.

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Источник — lenta.ru
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