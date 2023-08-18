Сетевое издание|18+|Пятница|18 авг 2023|15:53
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+33oC
+34oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+31oC
+32oC
Завтра | Облачно |
 

В стране и мире

Мизулина назвала дебилизмом выпуск шоу Ивлеевой с поеданием морской свинки

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина отреагировала на выпуск шоу Agent Show блогерши Анастасии Ивлеевой, в котором журналистка Алена Жигалова съела кусок вареной морской свинки. Комментарий появился в ее Telegram-канале.

Мизулина назвала фрагмент видео со свинкой «редкостным дебилизмом». «Вся страна борется с жестоким обращением с животными, а тут прямая пропаганда на большую аудиторию. Сколько завтра видео со свинками, снятыми детьми, мы увидим в соцсетях?» — заявила глава ЛБИ. Она также порекомендовала Ивлеевой «включать голову, прежде чем снимать неуместные шутки для хайпа».

Блогерша позднее удалила выпуск шоу. В своем Telegram-канале она также извинилась перед зрителями. Ивлеева заверила, что тушка животного поступила на съемочную площадку в замороженном виде из специализированного магазина, где его мясо продают в качестве корма для пресмыкающихся.

«Признаюсь, ввиду законности и свободной продажи использование такого вида замороженного мяса меня не покоробило. Сейчас же я прекрасно отдаю себе отчет в том, что это было неэтично, вышло за грань и с моей стороны было очень неосмотрительно давать "ок" на такое "наказание" в своем шоу», — добавила блогерша. Она также заявила, что выпуск шоу перемонтируют, удалив из него фрагмент с тушкой морской свинки.

Эпизод Agent Show с участием Жигаловой вышел 16 августа. В рамках рубрики «Телефончик на базу» журналистку поставили перед выбором: предоставить ведущей доступ к сообщениям на ее смартфоне или попробовать вареную морскую свинку. Гостья шоу выбрала второй вариант и откусила часть тушки животного. В комментариях к выпуску многие зрители обвинили Жигалову и Ивлееву в жестоком обращении с животными.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — lenta.ru
0
0
0


 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: 8(8412) 200-700, 8(8412) 30-36-37.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-700, 8(8412) 30-36-37, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте