Мизулина назвала дебилизмом выпуск шоу Ивлеевой с поеданием морской свинки

18.08.2023 | 14:42

Глава Лиги безопасного интернета (ЛБИ) Екатерина Мизулина отреагировала на выпуск шоу Agent Show блогерши Анастасии Ивлеевой, в котором журналистка Алена Жигалова съела кусок вареной морской свинки. Комментарий появился в ее Telegram-канале.

Мизулина назвала фрагмент видео со свинкой «редкостным дебилизмом». «Вся страна борется с жестоким обращением с животными, а тут прямая пропаганда на большую аудиторию. Сколько завтра видео со свинками, снятыми детьми, мы увидим в соцсетях?» — заявила глава ЛБИ. Она также порекомендовала Ивлеевой «включать голову, прежде чем снимать неуместные шутки для хайпа».

Блогерша позднее удалила выпуск шоу. В своем Telegram-канале она также извинилась перед зрителями. Ивлеева заверила, что тушка животного поступила на съемочную площадку в замороженном виде из специализированного магазина, где его мясо продают в качестве корма для пресмыкающихся.

«Признаюсь, ввиду законности и свободной продажи использование такого вида замороженного мяса меня не покоробило. Сейчас же я прекрасно отдаю себе отчет в том, что это было неэтично, вышло за грань и с моей стороны было очень неосмотрительно давать "ок" на такое "наказание" в своем шоу», — добавила блогерша. Она также заявила, что выпуск шоу перемонтируют, удалив из него фрагмент с тушкой морской свинки.

Эпизод Agent Show с участием Жигаловой вышел 16 августа. В рамках рубрики «Телефончик на базу» журналистку поставили перед выбором: предоставить ведущей доступ к сообщениям на ее смартфоне или попробовать вареную морскую свинку. Гостья шоу выбрала второй вариант и откусила часть тушки животного. В комментариях к выпуску многие зрители обвинили Жигалову и Ивлееву в жестоком обращении с животными.