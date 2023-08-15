Бастрыкин поручил возбудить дело из-за поведения вожатой в лагере в Крыму

15.08.2023 | 18:10

Председатель Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил возбудить дело в отношении вожатой, оскорблявшей воспитанников лагеря в Крыму и применявшей физическое насилие к ним. Об этом «Ленте.ру» сообщили в ведомстве.

Глава СКР поручил также руководителю Главного следственного управления СК России по Республике Крым и городу Севастополю Владимиру Терентьеву доложить о первоначально установленных обстоятельствах дела.

Ранее стало известно, что в Крыму проверят вожатую детского лагеря, которая заявила о ненависти к «русским детям». Сделанную в лагере видеозапись опубликовал Telegram-канал «Шепот Шебекино». В лагерь на отдых приехали дети из города Шебекино Белгородской области. В июне этот населенный пункт попытались атаковать украинские диверсанты.

На видео вожатая кричала на детей, оскорбляла их и угрожала. На другом видео она говорит о ненависти к ним.

В Минобразования Крыма сообщили об отстранении девушки от обязанностей вожатой. Там отметили, что за время работы на сотрудницу не жаловались ни дети, ни их родители. «Информация передана в соответствующие ведомства», - добавили в министерстве.