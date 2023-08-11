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В стране и мире

Под кожей россиянина вырос червь после укуса комара

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В теле жителя Тюменской области вырос червь после укуса комара. Об этом сообщает сетевое издание «72.ру».

Паразит вырос под кожей россиянина, указано в публикации. Мужчине поставили диагноз дирофиляриоз — заражение одним из видов паразитических червей.

В Роспотребнадзоре отметили, что это первый с начала года случай, выявленный в регионе.

Возбудителем дирофиляриоза являются черви, которые живут в организмах домашних животных: кошек и собак. Однако человек нередко заражается через укус комара, так как эти насекомые являются переносчиками паразитов. Заболевание характерно для южных стран, однако в последнее время отдельные случаи стали фиксировать и в средней полосе.

Ранее в Нижнем Новгороде врачи извлекли 15-сантиметрового червя из тела подростка. Он также заразился после укуса комара. Мальчик обратился за медицинской помощью после того, как место укуса начало сильно опухать.

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Источник — lenta.ru
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