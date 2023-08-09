Сетевое издание|18+|Среда|9 авг 2023|18:32
rss PenzaInform в Одноклассниках PenzaInform в Вконтакте PenzaInform в Telegram PenzaInform в Дзен
Регистрация | Вход

Через социальные сети

Через аккаунт на сайте

Имя
Пароль
+27oC
+28oC
Погода | Сегодня | Облачно |
+30oC
+31oC
Завтра | Облачно |
 

В стране и мире

Для российских чиновников сделают машины с защитой от пуль и бомб

Печать

Подпишитесь на Penzainform.ru


Нижегородская компания «Рида» сделает для российских чиновников удлиненную версию кроссовера Aurus Komendant. Автомобиль, защищенный от пуль и бомб, появится в продаже в 2024 году, сообщает Autonews.

Главным отличием новой модификации называют бронезащиту по стандарту VR7+/8, которая защищает пассажиров от выстрелов или подрыва взрывного устройства под днищем автомобиля. Модель получит оригинальные задние крылья, задние двери, пороги и крышу. Ее также оснастят 4,4-литровым двигателем V8 мощностью 598 лошадиных сил и девятиступенчатой автоматической коробкой передач.

Новинку от Aurus уже можно предзаказать в салонах бренда. Примерный срок ее ожидания составит около восьми месяцев. Цены на защищенный кроссовер составят от 33 до 35 миллионов рублей.

Ранее глава Aurus Андрей Панков пообещал, что компания готова масштабировать производство на заводе в Татарстане, чтобы увеличить выпуск автомобилей для чиновников. Поводом стало требование президента Владимира Путина пересадить на отечественные машины.

Автомобили Aurus - техника представительского класса, которая создается с 2013 года по заказу Минпромторга. Автомобиль на 70 процентов состоит из отечественных деталей, к ним относятся силовая установка, трансмиссия, электроника, интерьерные и декоративные решения. В ноябре 2022-го началось серийное производство отечественного внедорожника Aurus Komendant. Как рассказывали представители компании,

Сейчас в линейке Aurus есть несколько моделей: кроссовер Komendant и технически идентичный ему седан Senat и его модификация Limousine, а также Arsenal , который собирается для нужд Федеральной службы охраны России, отвечающего за перевозку первых лиц России и лидеров иностранных государств.

▶▶ Коротко о самом важном - telegram-канал Penzainform ◀◀

▶▶ Хотите сообщить новость? Напишите нам! ◀◀

Источник — lenta.ru
0
0
0


 
 
 
 
 
 
 
 

Последние новости

Народный репортер

Мы публикуем самые интересные новости от наших читателей.
Присылайте: editor@penzainform.ru

Адрес редакции: 440000, Россия, г. Пенза,
ул. Московская, д.11е.
Тел: 8(8412) 200-700, 8(8412) 30-36-37.

E-mail редакции: editor@penzainform.ru

Рекламный отдел: 8(8412) 30-36-37

e-mail: reklama@penzainform.ru

Если ВЫ заметили ошибку или опечатку в тексте, выделите его фрагмент и нажмите Ctrl+Enter!

Сетевое издание СМИ «ПензаИнформ» | 2011—2023

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).
Свидетельство ЭЛ № ФС 77-77315 от 10.12.2019 года. Учредитель ООО «ПензаИнформ». Главный редактор — Белова С.Д. Телефон редакции 8 (8412) 200-700, 8(8412) 30-36-37, e-mail: editor@penzainform.ru
Копирование и использование полных материалов запрещено, частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на сайт penzainform.ru.
Гиперссылка должна размещаться непосредственно в тексте, воспроизводящем оригинальный материал penzainform.ru. Для читателей старше 18 лет.
Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

Мобильная версия | Пользовательское соглашение | Реклама на сайте