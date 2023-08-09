Для российских чиновников сделают машины с защитой от пуль и бомб

09.08.2023 | 17:52

Нижегородская компания «Рида» сделает для российских чиновников удлиненную версию кроссовера Aurus Komendant. Автомобиль, защищенный от пуль и бомб, появится в продаже в 2024 году, сообщает Autonews.

Главным отличием новой модификации называют бронезащиту по стандарту VR7+/8, которая защищает пассажиров от выстрелов или подрыва взрывного устройства под днищем автомобиля. Модель получит оригинальные задние крылья, задние двери, пороги и крышу. Ее также оснастят 4,4-литровым двигателем V8 мощностью 598 лошадиных сил и девятиступенчатой автоматической коробкой передач.

Новинку от Aurus уже можно предзаказать в салонах бренда. Примерный срок ее ожидания составит около восьми месяцев. Цены на защищенный кроссовер составят от 33 до 35 миллионов рублей.

Ранее глава Aurus Андрей Панков пообещал, что компания готова масштабировать производство на заводе в Татарстане, чтобы увеличить выпуск автомобилей для чиновников. Поводом стало требование президента Владимира Путина пересадить на отечественные машины.

Автомобили Aurus - техника представительского класса, которая создается с 2013 года по заказу Минпромторга. Автомобиль на 70 процентов состоит из отечественных деталей, к ним относятся силовая установка, трансмиссия, электроника, интерьерные и декоративные решения. В ноябре 2022-го началось серийное производство отечественного внедорожника Aurus Komendant. Как рассказывали представители компании,

Сейчас в линейке Aurus есть несколько моделей: кроссовер Komendant и технически идентичный ему седан Senat и его модификация Limousine, а также Arsenal , который собирается для нужд Федеральной службы охраны России, отвечающего за перевозку первых лиц России и лидеров иностранных государств.