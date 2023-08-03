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В стране и мире

В России водителям начали прощать небольшое опоздание при оплате парковки

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Второй кассационный суд общей юрисдикции признал малозначительным нарушением небольшое опоздание при оплате парковки, закон разрешает прекращать такие дела. Об этом сообщили в суде, пишет «Российская газета».

Суд рассмотрел дело россиянина, который в 2021 году был оштрафован на 5 тысяч рублей за то, что он не оплатил парковку - это зафиксировала камера в автоматическом режиме. Мужчина, согласно правилам, должен был оплатить парковку в течение пяти минут, но деньги вовремя не пришли из-за произошедшей заминки.

Россиянин указал, что его дочь, которая была за рулем автомобиля, при оплате парковки с помощью СМС-сообщения не успела подтвердить платеж за пять минут.

«Поскольку оплата парковки была произведена, каких-либо негативных последствий для охраняемых общественных отношений не наступило, материального вреда деянием никому не причинено, суд кассационной инстанции отменил вышеуказанные постановления и прекратил производство по делу», - сообщили в инстанции.

Осенью 2022 года в России появилась новая разметка - синяя прерывистая линия. Она разделяет зону платной и бесплатной парковки. Первая обозначается синей разметкой, вторая - белой.

С 2020 года в России упростили правила парковки для людей с инвалидностью. Теперь им не требуется получать специальный знак «Инвалид» для подтверждения права на бесплатную парковку - в Минтруде сообщили, что номера их машин будут заноситься в специальный реестр.

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Источник — lenta.ru
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