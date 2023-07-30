Число жертв непогоды в Приволжье выросло до десяти человек

30.07.2023 | 13:26

Число жертв непогоды в Приволжском федеральном округе выросло до десяти человек, 76 пострадали. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу МЧС России.

«Всего в результате прохождения опасных метеорологических явлений на территории Приволжья погибли 10 человек, пострадали 76», — заявили в министерстве.

Ранее МЧС сообщало о девяти погибших. В ведомстве предупредили об опасных метеорологических явлениях, сохраняющихся на территории восьми субъектов Приволжского федерального округа с 29 июля. Отмечается, что порывы ветра в данном регионе могут достигать 27 метров в секунду.